Son dakika: A Milli Takım'da 4 isim kadroya alınmadı
A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç aday kadrodan çıkarıldı. Daha önce de İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Zeki Çelik kadrodan çıkarılmıştı.
29 Mart 2021, Pazartesi 18:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı ağırlayacak A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç kadrodan çıkarılırken bu oyuncuların yerine Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan kadroya dahil edildi.