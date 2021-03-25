Dünya Son dakika: AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye açıklaması

Son dakika: AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye açıklaması

Dünya

Son dakika: AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye açıklaması

AB liderleri, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

25 Mart 2021, Perşembe 21:00 Son Güncelleme:
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AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.

AB liderleri, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi. 

Liderler, AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi.

Detaylar gelecek.

AA

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