Dünya Son dakika: ABD, 18 yaş üstüne koronavirüs aşısı zorunluluğu getiriyor

Son dakika: ABD, 18 yaş üstüne koronavirüs aşısı zorunluluğu getiriyor

Dünya

Son dakika: ABD, 18 yaş üstüne koronavirüs aşısı zorunluluğu getiriyor

Son dakika haberine göre, ABD'de koronavirüs aşısında önemli bir adım atılıyor. ABD'de 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına koronavirüs aşısı zorunlu olacak.

20 Eylül 2021, Pazartesi 17:32 Son Güncelleme:
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 ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.

ABD yönetimi, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getirecek.


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