Son dakika... ABD askeri üssüne drone saldırısı!

Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ayn el Esad hava üssü bir ay içinde ikinci kez saldırıya uğradı. Koalisyon, insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Irak'ın batısındaki el Anbar vilayetinde bulunan üs, 3 Mart tarihinde de roketli saldırının hedefi olmuştu. Üsse isabet eden 10 roketin İran üretimi Arash tipi 122 mm topçu roketi olduğu açıklanmıştı. Irak'ta geçen yıl Batılı hedeflere roketle ve yol kenarına bomba koymak suretiyle bir çok saldırı düzenlendi. Batılı askeri kaynaklar saldırılardan İran destekli grupları sorumlu tutuyor.

Şubat ayında da Kuzey Irak'taki Erbil'de havalanı ve yerleşim bölgelerine roket saldırısı düzenlenmiş, ABD öncülüğündeki DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon'dan yapılan açıklamada, roket saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği ve biri ABD askeri olmak üzere beş kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bu saldırıyı internet üzerinden yaptığı açıklama ile ismi pek bilinmeyen 'Evliya el Dam' adlı örgüt üstlenmişti. ABD ve Irak güvenlik birimleri, geçen yıl bir dizi benzer küçük grubun ortaya çıktığına işaret ederek bu grupların arkasında İran yanlısı Kataib Hizbullah ve Asaib Ehl'il Hak gruplarının bulunduğunu tahmin ediyor.