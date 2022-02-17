Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken ABD Başkanı Biden'dan son dakika açıklaması geldi. Rus işgali tehdidinin çok yüksek olduğunu belirten Biden, 'Tüm işaretler, Rusya’nın Ukrayna’ya girmeye hazır olduğunu gösteriyor' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'da konuşan Biden, Washington'ın Ukrayna sınırındaki Rus askerinin geri çekilmesine dair hiçbir işaret görmediğini kaydetti ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i aramayı planlamadığını söyledi.







