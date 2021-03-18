Son dakika: ABD Başkanı Biden'in 'Putin bir katil' sözlerine Kremlin'den yanıt
Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Biden'in Rus lider Putin için 'katil' sözlerine Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada 'Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun.' denildi.
18 Mart 2021, Perşembe 13:20 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun" ifadeleri kullanıldı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'in Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" denildi.
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