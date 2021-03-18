Son dakika haberine göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'in Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" denildi.











