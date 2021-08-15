Son dakika… ABD Kabil büyükelçiliğini tahliye ediyor

ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Şu anda binadan ayrılan küçük bir grup insan var, personelin çoğunluğu ayrılmaya hazır bir şekilde bekliyor. Elçilik çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.