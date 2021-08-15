Dünya Son dakika… ABD Kabil büyükelçiliğini tahliye ediyor

Son dakika… ABD Kabil büyükelçiliğini tahliye ediyor

Dünya

Son dakika… ABD Kabil büyükelçiliğini tahliye ediyor

Son dakika haberine göre; ABD Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

15 Ağustos 2021, Pazar 09:20 Son Güncelleme:
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ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Şu anda binadan ayrılan küçük bir grup insan var, personelin çoğunluğu ayrılmaya hazır bir şekilde bekliyor. Elçilik çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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