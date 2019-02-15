Son dakika... ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi bütçeyi onayladı

ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasının önüne geçmek için harcama ve sınır güvenlik ödeneğini kapsayan bütçeyi onayladı.

Bütçede ABD Başkanı Donald Trump'ın duvar için talep ettiği ödenek yer almadı. Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için ulusal acil durum ilan etmesi bekleniyor.



