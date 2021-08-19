Dünya Son dakika: ABD Kongresi'nde bomba ihbarı

Son dakika: ABD Kongresi'nde bomba ihbarı

Dünya

Son dakika: ABD Kongresi'nde bomba ihbarı

Son dakika haberine göre ABD'nin başkenti Washington'da Kongre Kütüphanesi yakınında bir aktif bomba tehlikesi nedeniyle bina boşaltıldı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre ABD'nin başkenti Washington'da Kongre Kütüphanesi yakınında bir aktif bomba tehlikesi nedeniyle bina boşaltıldı.

Kongre Binası'ndaki çalışanların tahliye edildiği de verilen bilgiler arasında.

İngiliz basınında yer alan bilgiye göre paniğe sebep olan alarmın bomba yüklü bir araç yüzünden verildiği iddiası var. 

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