Son dakika... ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçerken bir detay dikkat çekti
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açılan savaş gemisindeki bir detay dikkat çekti.
08 Temmuz 2021, Perşembe 16:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.
ABD Donanmasına ait T-EPF 8 Borda numaralı 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.
Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.
1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.
BUNLARI DA OKUYUN