Dünya Son dakika: ABD şokta! Kabil'deki patlamada ölü ve yaralı Amerikan askerleri var

Son dakika: ABD şokta! Kabil'deki patlamada ölü ve yaralı Amerikan askerleri var

Dünya

Son dakika: ABD şokta! Kabil'deki patlamada ölü ve yaralı Amerikan askerleri var

Son dakika haberine göre; ABD medyası, Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda 10 Amerikalı askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

26 Ağustos 2021, Perşembe 20:23 Son Güncelleme:
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Amerikan basınına konuşan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanındaki iki patlamada 10 ABD Deniz Kuvvetleri askerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca görgü tanıkları patlamalarda havalimanına ulaşmaya çalışan birçok Afgan'ın da yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Pentagon'un açıklamasında söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği belirtildi.

Kabil Havaliman'ında patlama

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktardı.

AA

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