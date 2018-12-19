Reuters, CNN ve Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, ABD Suriye'den tamamen çekilmeye hazırlanıyor.

Haberini ABD'li yetkililere dayandıran Reuters, Suriye'nin terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmek üzere olduğuna dikkat çekti.

Bu yeni gelişmenin, ABD'li yetkililerin önceki açıklamalardan farklı olarak, bütün Amerikan askerlerinin bir anda çekilebileceğini gösterdiği de ifade edildi.

CNN de yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin tamamen, hızlı bir şekilde çekilme kararının ABD Başkanı Donald Trump tarafından alındığını duyurdu.

Aynı haberi kendi kaynaklarına dayandıran Wall Street Journal gazetesi de, bu adımın Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki görüşmesinden sonra atıldığını belirtti.

Haberde, bu adımın, ABD'nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve DEAŞ ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.



