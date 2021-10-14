Dünya Son dakika: ABD ve Yunanistan savunma alanında imza attı!

Son dakika: ABD ve Yunanistan savunma alanında imza attı!

Dünya

Son dakika: ABD ve Yunanistan savunma alanında imza attı!

Washington ile masaya oturan Yunanistan savunma alanında imzaları attı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 'Yunanistan NATO'nun vazgeçilmez bir parçasıdır. Avruğa Birliği ve ABD ile ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Yunanistan kendi gücü çerçevesinde küresel zorluklara da meydan okuyacaktır. 'dedi.

14 Ekim 2021, Perşembe 16:55 Son Güncelleme:
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Atina bu kez de Washington ile masaya oturdu. İki ülke savunma alanında imzaları atarken iş birliği de genişletiyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias imza töreninde yaptığı açıklamada, "Onlarla çalışmak için bekliyoruz. Evet İsrailli mevkidaşımla buluştum. BAE'li mevkidaşımla da buluşacağım bugün. Bu bölgeyi domine etmek isteyen güçlere engel olalım. Yunanistan, NATO'nunv azgeçilmez bir parçasıdır. Avruğa Birliği ve ABD ile ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Yunanistan kendi gücü çerçevesinde küresel zorluklara da meydan okuyacaktır. Salgın ve iklim değişikliği gibi..." dedi.


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