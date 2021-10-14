Son dakika: ABD ve Yunanistan savunma alanında imza attı!

Atina bu kez de Washington ile masaya oturdu. İki ülke savunma alanında imzaları atarken iş birliği de genişletiyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias imza töreninde yaptığı açıklamada, "Onlarla çalışmak için bekliyoruz. Evet İsrailli mevkidaşımla buluştum. BAE'li mevkidaşımla da buluşacağım bugün. Bu bölgeyi domine etmek isteyen güçlere engel olalım. Yunanistan, NATO'nunv azgeçilmez bir parçasıdır. Avruğa Birliği ve ABD ile ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Yunanistan kendi gücü çerçevesinde küresel zorluklara da meydan okuyacaktır. Salgın ve iklim değişikliği gibi..." dedi.



