Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, New Orleans kentindeki Esplanade Caddesi'nde kalabalığın arasına dalan bir otomobilin çarptığı iki kişinin yaşamını yitirdiğini, sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Sürücü gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.







