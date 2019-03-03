  • Haberler
  • Dünya
  • Son dakika! ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü

Son dakika! ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

03 Mart 2019, Pazar 10:52
A A
Son dakika! ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, New Orleans kentindeki Esplanade Caddesi'nde kalabalığın arasına dalan bir otomobilin çarptığı iki kişinin yaşamını yitirdiğini, sekiz kişinin yaralandığını bildirdi. 

Yetkililer, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.   

Sürücü gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.      



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.