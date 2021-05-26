Türkiye Son dakika... ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlar için harekete geçildi
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Son dakika... ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlar için harekete geçildi

Türkiye

Son dakika... ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlar için harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlara ilişkin, FETÖ mensubu 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
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Times Meydanı’nda FETÖ’cüler tarafından Türkiye’yi karalamaya yönelik verilen ’Stop Erdoğan’ başlıklı reklam, ABD’deki Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırılmıştı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlara ilişkin, FETÖ mensubu 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

DHA


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