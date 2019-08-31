Son dakika... ABD'de lise maçında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... ABD'de lise maçında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var Alabama'daki Amerikan futbolu maçında saldırganlar en az 10 liseli genci vurdu, yaralılar hastaneye taşındı.