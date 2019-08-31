Son dakika... ABD'de lise maçında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Alabama'daki Amerikan futbolu maçında saldırganlar en az 10 liseli genci vurdu, yaralılar hastaneye taşındı.
ABD'nin Alabama eyaletinde akşam saatlerinde oynanan bir lise Amerikan futbolu maçında ateş açıldı.
Yerel medya, iki saldırganın silahından çıkan kurşunlarla en az 10 kişinin yaralandığını bildiriyor. Yaşları 15 ila 18 arasında değişen yaralılar hastaneye taşındı, dört yaralının durumu ağır.
Mobile kentindeki Ladd Peebles Stadyumu'na silahlarıyla giren saldırganları, çevredeki insanlar müdahale edip durdurmayı başardı.
Polis, John L. LeFlore Magnet Lisesi ile Lillie B. Williamson Lisesi arasındaki maçta saldırıyı gerçekleştiren iki saldırganı tutukladı.
Milliyet