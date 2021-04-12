Knoxville polisi yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda vurulan 1 erkeğin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 1 polis memurunun da hafif yaralandığını aktardı.Açıklamada, olayla ilgili 1 kişinin de gözaltında olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Belediye Başkanı yaralı polis memurunu ziyaret etti

Knoxville Belediye Başkanı Indya Kincannon, yerel basına yaptığı açıklamada, olayda yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret ettiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kincannon, "Polis memuru, başkasının vurulmasındansa kendisinin vurulmasını tercih ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Knox Bölgesi Okullar Müdürü Bob Thomas da Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaya karışmayan öğrencilerin ailelerine teslim edildiğini bildirdi.

Knoxville polisinden yapılan açıklamada, Austin-East Magnet isimli lisede bir silahlı saldırı yaşandığı ve güvenlik güçlerinin alanda olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Aralarında bir polisin de bulunduğu birçok kişinin saldırının kurbanı olduğu bildiriliyor. Şu anda soruşturma sürüyor." bilgisi paylaşılmıştı.AA

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