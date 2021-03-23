Son dakika: ABD'de markete silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Son dakika haberine göre, ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
23 Mart 2021, Salı 07:29 Son Güncelleme:
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ABD basınında yer alan haberlere göre, Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.
Boulder Polis Departmanı, Boulder kentindeki süpermarkete düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 10'a çıktığını açıkladı.
Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu ölenler arasında bir polis de yer aldı. Yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, yaralanan saldırgan ise gözaltına alındı.
Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.
BİDEN'A BİLGİ VERİLDİ
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıklamıştı.