Dünya Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Dünya

Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Knoxville kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir polis memurunun da olduğu çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

12 Nisan 2021, Pazartesi 23:55 Son Güncelleme:
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Knoxville polisinden yapılan açıklamada, Austin-East Magnet isimli lisede bir silahlı saldırı yaşandığı ve güvenlik güçlerinin alanda olduğu belirtildi.

Açıklamada "Aralarında bir polisin de bulunduğu birçok kişinin saldırının kurbanı olduğu bildiriliyor. Şu anda soruşturma sürüyor." bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Tennessee Valisi Bill Lee'nin de olaya ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.

AA

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