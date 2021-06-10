Dünya Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölüler var

Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölüler var

Dünya

Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölüler var

Son dakika haberine göre, ABD’nin Florida eyaletindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

10 Haziran 2021, Perşembe 23:13 Son Güncelleme:
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Palm Beach Bölge Şerifi ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Royal Palm Beach şehrinde bulunan Publix süpermarkette bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiği kaydedildi.

Olay yerine intikal eden polisin saldırı alanında, biri kadın ve biri çocuk 3 kişiyi ölü bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının nedeni ve zanlının kimliği konusunda bilgi verilmedi fakat yerel güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğu ifade edildi.

AA

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