Son dakika... ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu. Hazine Bakanlığı, aralarında Cosco Shipping Tanker Co ve China Concord Petroleum Co şirketlerinin bulunduğu kuruluşlara ve Çin vatandaşı bazı kişilere yaptırım uygulama kararı aldı.
Dün New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." demişti.