Dün New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." demişti.