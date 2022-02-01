ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Rusya'nın güvenlik tekliflerine verdiği yazılı yanıtın ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Blinken, ortaklarımız ve müttefiklerimizle tam koordinasyon içinde yapmayı planladığımız karşılıklı güvenlik endişeleri konusunda Rusya ile önemli diyaloğu sürdürmek için ABD'nin istekliliğini vurguladı" denildi.

Blinken'in ayrıca ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını ve tüm ülkelerin kendi dış politikalarını ve ittifaklarını belirleme hakkı olduğunu ifade ettiği belirtildi. Açıklamada, "Blinken, Rusya'nın derhal gerilimi düşürmesini ve Ukrayna sınırlarından askerlerini ve teçhizatını geri çekmesini istedi. Blinken, Ukrayna'nın daha fazla işgal edilmesinin hızlı ve ciddi sonuçları olacağını vurguladı ve Rusya'yı diplomatik bir yol izlemeye çağırdı" ifadeleri kullanıldı.

PUTİN: BATI GÖRMEZDEN GELDİ

Rusya’nın Avrupa’nın güvenliği konusunda ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantilerinin yer aldığı anlaşma taslağına verilen yazılı yanıtlara değinen Putin, yanıtların kendilerini tatmin etmediğini işaret etti. Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmesinde Ukrayna meselesinin yanı sıra kendilerinin sunduğu güvenlik garantileri konusunu da ele aldıklarını ifade eden Putin, “26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtları dikkatle inceliyoruz. Ancak şu açık ki Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki temel talepleri Batı tarafından görmezden gelindi ve Sayın Orban'ı bu konuda bilgilendirdim. NATO'nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmemesi ve bloğun Avrupa'daki askeri altyapısının 1997'deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik" dedi.

“AVRUPA’DA RUSYA İLE ÇATIŞMAYA GİRMEK İSTEYEN TEK BİR LİDER YOK”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Batılı ülkeler ile Rusya arasında yaşanan gerilime değinerek, “Avrupa Birliği’nde Rusya ile çatışmaya girmek isteyen tek bir lider bile yok. Batı ve Rusya arasındaki gerilimi azaltmak için tüm diplomatik araçların kullanılması önemlidir. Macaristan, Batılı ülkeler ve Rusya arasındaki gerilimin azaltılmasının yanı sıra soğuk savaşın önlenmesi ile ilgileniyor” dedi.

1 MİLYON UKRAYNALI GÖÇMEN BEKLENİYOR

Rusya ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bir kez daha kozlarını paylaşmasının ardından, gözler iki ülkenin dışişleri bakanlarının yapacağı görüşmeye çevrildi. The Washington Post, ABD Dışişleri Antony Blinken'ın BM'deki gerilimin ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bugün bir kez daha diplomasiyi deneyeceğini bildiriyor. ABD ve Rusya'nın bir numaralı diplomatlarının randevusu, tarafların birbirine sert suçlamalar yöneltmesinden saatler sonra gerçekleşecek.

ABD Başkanı Joe Biden halihazırda 100 bin askerini Ukrayna çevresinde bekleten Rusya'nın yığınağa devam etmesi nedeniyle Washington'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtiyor.

POLONYA 1 MİLYON UKRAYNALI GÖÇMEN İÇİN HAZIR

İngiliz The Times gazetesi, Rusya ile Batı Avrupa arasındaki tampon bölgede yer alan Polonya'nın 1 milyon mülteciye hazırlık yaptığını yazdı. Habere göre, muhtemel bir Rus işgaliyle birlikte Ukrayna'dan kaçacak sivillerin yöneleceği rotalardan biri, batı sınırındaki Polonya olacak.

Kiev yönetimi, işgalde üç ila beş milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını tahmin ediyor. Halihazırda bunlardan 1,5 milyonu zaten ülkenin doğusundaki çatışmalardan kaçarak başka yerlere göç etti.

Ukrayna ile yaklaşık 530 kilometrelik bir sınıra sahip Varşova yönetimi ise, 1 milyon göçmenin Polonya'ya kaçmasını bekliyor. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, "Hükümet olarak en kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız, 1 milyondan fazla insan gelebilir" ifadesini kullandı.

The Times, Ukrayna'nın diğer komşuları Slovakya ve Çekya'nın da on binlerce göçmenin gelmesini beklediğini yazdı.

ZELENSKİY'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE! KARARNAMEYİ İMZALADI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ordunun savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine ilginin artırılmasını ve profesyonel orduya kademeli geçiş için öncelikli önlemleri içeren kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre Ukrayna ordusuna 3 yıl içinde 100 bin asker daha alınacak ve Silahlı Kuvvetlerin kapasitesi güçlendirilecek. Tüm askeri personelin maaşının arttırılmasını da içeren kararnameye yönelik Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy konuşmasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki asker sayısının 3 yıl içinde 100 bin artırılmasını içeren kararnameyi imzaladığını belirterek milletvekillerini sakin olmaya ve panikten kaçınmaya çağırdı. Zelenskiy, "Bu kararname, Ukrayna'nın profesyonel bir orduya geçişinin başlangıcıdır. Bu kararname savaş yakın diye değil, yakında ve gelecekte Ukrayna'da barış olması içindir" dedi.

İHA-DHA



