Dünya Son dakika: AB'den Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteği

Son dakika: AB'den Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteği

Dünya

Son dakika: AB'den Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.

01 Ağustos 2021, Pazar 23:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonu'nun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi. Bu yangın söndürme uçaklarının "rescEU" adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Daha fazla yardım sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

AA

İlgili Haberler
Son dakika: Orman yangınlarında son durum! Ciğerlerimiz yanıyor..Bakan Pakdemirli'den son dakika orman yangınları açıklaması


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Afrika'da Kovid-19'a karşı aşılamaya başlamayan tek ülke Eritre oldu