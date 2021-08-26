Dünya Son dakika... ABD'li yetkili açıkladı: Kabil'deki patlamada 3 ABD'li asker yaralandı

Son dakika... ABD'li yetkili açıkladı: Kabil'deki patlamada 3 ABD'li asker yaralandı

Dünya

Son dakika... ABD'li yetkili açıkladı: Kabil'deki patlamada 3 ABD'li asker yaralandı

ABD'li bir yetkili Kabil'de havalimanı yakınında meydana gelen patlamada 3 ABD'li askerin yaralandığını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili hemen bilgilendirildiği açıklandı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 18:10 Son Güncelleme:
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ABD'li kaynaklar patlamada ABD askerlerinin yaralandığını söyledi. İsmi açıklanmayan bir ABD yetkilisine dayandırılan Fox News haberine göre, saldırıda 'en az üç' ABD askeri yaralandı. Bir güvenlik kaynağı Reuters'e verdiği demeçte, Kabil havaalanı dışında meydana gelen patlamada hiçbir Alman askerinin yaralanmadığını veya ölmediğini söyledi.

ABD'DEN KABİL UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan’ın başkenti Kabil Havalimanı’nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı.

ABD Seyahat Departmanı tarafından yayınlanan uyarıda, “Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır” denildi.

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