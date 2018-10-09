Son dakika! Acı haber Hakkari'den geldi: 1 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine teröristlerin Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile yaptıkları saldırı sonucu 1 asker şehit oldu. 3' ü asker 4 kişi yaralandı.

09 Ekim 2018, Salı 10:57 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 12:02
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Saldırı, sabah saatlerinde Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs bölgesine yapıldı. Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden PKK'lı teröristlerin 2 adet güdümlü füze ile yaptığı saldırıda, 1 asker şehit oldu, 3'ü asker 4 kişi yaralandı.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ AĞIR YARALI

Yaralılar tedaviye alınırken, iş makinesi operatörü sivil işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı. 


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