Türkiye Son dakika... Acı haberi MSB duyurdu: Yaralanan asker şehit oldu

Son dakika... Acı haberi MSB duyurdu: Yaralanan asker şehit oldu

Türkiye

Son dakika... Acı haberi MSB duyurdu: Yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek şehit oldu.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 00:57 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, uzman çavuş 10 Ağustos'ta Pençe-Kaplan Operasyonu'nda roket saldırısı sonucu yaralanmıştı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Şebelek, dün saat 19.30'da şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA

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