Son günlerde Yemekteyiz'in sunucusu Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğu bıraktığı ve programdan ayrıldığı ile ilgili dedikodular sosyal medya üzerinden sıkça gündeme geldi.

Konu hakkında hakkında açıklama yapan Onur Büyüktopçu, yarışmadan ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğrulamıştı.

'HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Bunun üzerine yeni sunucunun kim olacağını ise Acun Ilıcalı bugün duyurdu.

Ilıcalı, Instastory'den Seda Sayan'ın fotoğrafını paylaşarak"Seda Sayan Yemekteyiz yarışmasının önümüzdeki sezon sunucusu olacak, heyecanla bekliyoruz" dedi.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN PAYLAŞIMI: