Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından vahşice öldürülen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.'' açıklamasında bulundu.



