Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den yangınlar hakkında önemli açıklama
Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'de peş peşe çıkan orman yangınları hakkında önemli bir açıklamada bulundu.
29 Temmuz 2021, Perşembe 18:00 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" açıklamasını yaptı.