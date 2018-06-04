Adalet Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı adayı Muharrrem İnce'nin FETÖ elebaşının iadesinde usül eksikliği olduğu iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP heyetine bugün bilgilendirmede bulunuldu. Heyetin istediği evrakın incelenmesi sağlandı." denildi.

İNCE 'USULÜNE UYGUN İSTENMEDİ' DEMİŞTİ

Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in usulüne uygun olarak istenmediğini iddia etmiş, Adalet Bakanlığı da evrakların incelenebileceğini belirtmişti. Bunun üzerine CHP'nin görevlendirdiği heyet bugün Adalet Bakanlığı'nda incelemelerde bulunmuştu.

"RAPOR HAZIRLAYACAĞIZ"

Heyet 5 saatlik görüşmenin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Talepnameleri ve dosyaları incelediklerini belirten avukat ve CHP Milletvekili Murat Emir, "Bir rapor hazırlayacağız ve bu raporu cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve Genel Başkanımıza ileteceğiz. Şuan için çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgi bu kadar. Çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili bir bilgi vermeyeceğiz, çünkü biz bu çalışmayı Muharrem İnce ve Genel Başkanımız adına yaptık, dolayısıyla raporu onlara vereceğiz" diye konuştu.

Yaklaşık 85 klasör olduğu ve buna yönelik nasıl bir bakış açısıyla çalışma gerçekleştirdikleri sorulan Emir, "Biz çok yönlü bir çalışma yaptık. Oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk dolayısıyla yeterli bir çalışma yaptık" karşılığını verdi.

Avukat Erol Aras ise, müsteşar dahil olmak Adalet Bakanlığının bütün üst düzey bürokrasisinin görüşmede olduğunu belirtti. Aras, "Biz tarafsız hukukçular olarak elimizden geldiği kadarını inceledik. Notlarımızı toparladık, raporumuzu hazırlayacağız" diye konuştu.