Uluslararası Adalet Divanı (UAD), ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili İran'ın tedbir talebini kabul etti.

ABD, İran'a karşı bir dizi yaptırım kararı almış, ABD ile İran'ın arasında büyük gerilim yaşanmıştı. Trump, Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu ancak talebin İran'dan gelmesi gerektiğini belirtmişti. İran ise, ABD'nin yaptırım kararlarının haksız olduğunu ve acilen durdurulmasını talep etmiş, Trump ile ise görüşme talebinde bulunulmayacağını açıklamıştı.



