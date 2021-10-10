Türkiye Son dakika Adana haberi: 39 yıl hapisle aranıyordu, yakalandı!

Son dakika Adana haberi: 39 yıl hapisle aranıyordu, yakalandı!

Türkiye

Son dakika Adana haberi: 39 yıl hapisle aranıyordu, yakalandı!

Son dakika Adana haberi...39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Halil İbrahim A. saklandığı adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

10 Ekim 2021, Pazar 10:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Adana’da hırsızlık suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Halil İbrahim A., operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Halil İbrahim A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde saklandığı belirleyen polis, adrese baskın düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Halil İbrahim A., takip sonucu yakalandı.

Halil İbrahim A., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Televole retrosu mu bu?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Büyük millet
Rauf Tamer
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Hakan Çelik
İnternet hızlı ve kesintisiz olsun
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu konu kapanmamış mıydı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Büyükada İskelesi
Oral Çalışlar
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avukatlık bürosunda kadın cinayeti! Ölüme götüren neden belli oldu