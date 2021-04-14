Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı. Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı.

x





Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme sürüyor.





AA