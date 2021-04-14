Son dakika... Adana Pozantı'da 2 yük treni çarpıştı
Son dakika bilgisine göre, Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 yük treni çarpıştı ve toplam 8 vagon raydan çıktı.
14 Nisan 2021, Çarşamba 08:42 Son Güncelleme:
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Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı. Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme sürüyor.
AA
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