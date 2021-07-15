Son dakika... Adana Pozantı'da orman yangını
Son dakika... Adana'nın Pozant'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
15 Temmuz 2021, Perşembe 10:32 Son Güncelleme:
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Belemedik Tabiat Parkı Anahşa Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ulaşım güçlüğü nedeniyle ekiplerin arazözlerle yangına müdahale etmekte güçlük çektiği öğrenildi.
Ekipler, sarp arazideki yangına ulaşabildiği alanlardan müdahale ediyor.
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