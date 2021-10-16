Türkiye Son dakika... Adana'da 'Cono' aşiretine eş zamanlı operasyon! Gasp, yağma...

Son dakika... Adana'da 'Cono' aşiretine eş zamanlı operasyon! Gasp, yağma...

Türkiye

Son dakika... Adana'da 'Cono' aşiretine eş zamanlı operasyon! Gasp, yağma...

Adana'da gasp ve yağma suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

16 Ekim 2021, Cumartesi 08:14 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, gasp ve yağma suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik belirlenen adreslere Operasyon gerçekleştirildi.


Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.

Özel harekat polisleri, belirlenen adreslere Koç boynuzuyla kapıları kırarak girerken, çok sayıda asayiş ekibi operasyonun yapıldığı mahallelerde çevre güvenliği aldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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