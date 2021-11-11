Son dakika: Adana'da deprem! Kandilli duyurdu! Büyüklüğü...
Son deprem haberine göre Adana'da deprem oldu. Adana'daki depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 3.8 olarak ölçüldü.
11 Kasım 2021, Perşembe 10:37 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Adana'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 10.17'de merkez üssü Adana Çevlik olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken, derinliği 10.9 olarak kaydedildi.
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