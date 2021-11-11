Son dakika haberine göre; Adana'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 10.17'de merkez üssü Adana Çevlik olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken, derinliği 10.9 olarak kaydedildi.



