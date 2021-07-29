Türkiye Son dakika... Adana'da orman yangını: Evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Son dakika... Adana'da orman yangını: Evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Türkiye

Son dakika... Adana'da orman yangını: Evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

29 Temmuz 2021, Perşembe 00:54 Son Güncelleme:
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Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kuvvetli rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

AA

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