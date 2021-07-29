Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kuvvetli rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

AA



