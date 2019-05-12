Son dakika! Adem Yavuz Özata hayatını kaybetti

Adem Yavuz Özata'nın ölüm nedenine ilişkin ilk açıklama geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, tiyatro ve sinema oyuncusu Adem Yavuz Özata'nın kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu.

"MEKANIN CENNET OLSUN"

Adem Yavuz Özata'nın yakın arkadaşı İrfan Kangı, üzücü haberle ilgili Instagram hesabından şunları paylaştı:

''Tanıdığım en güleç, pozitif ve iyi niyetli adamlardan biriydi Adem Yavuz Özata. İstanbul'a döndük acı haberi geldi. Daha 2 hafta önce görüşmüştük. Oyunlarımıza her geldiğinde eli boş gelmez tatlısıyla gelirdi kardeşim. Çok erken pisi pisine gitti bu dünyadan. Daha oyunlar yapmayı planlıyorduk ama zamansız vedası bir kez daha hayatın ne olduğunu bize gösterdi. Mekanın cennet, ruhun şad olsun.

Not: Cenaze yarın (pazar) öğle namazına müteakip Bağcılar Yıldıztepe mah. Molla Gürani Camiinden kalkıyor. Habibler Yayla mezarlığına defnedilecek.''