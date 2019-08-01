  • Haberler
  • Dünya
  • Son dakika... Aden'de emniyet merkezine bombalı saldırı

Son dakika... Aden'de emniyet merkezine bombalı saldırı

Yemen’in güneyindeki geçici başkent Aden’de emniyet merkezini hedef alan çifte saldırıda ilk belirlemelere göre en az 32 kişinin öldüğü açıklandı.

01 Ağustos 2019, Perşembe 10:04 Son Güncelleme:
A A
Son dakika... Aden'de emniyet merkezine bombalı saldırı

Güvenlik ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki aynı isimli emniyet merkezinin girişinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 32 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından 20'den fazla kişinin bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi'ne sevk edildiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi. 

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar oluştuğu görüldü. 

Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...