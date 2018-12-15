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Son dakika: Adı mavi listede geçen DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci teslim oldu

Terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürüten ve mavi kategoride bir buçuk milyon lira ödülle aranan terörist Ayşenur İnci, Habur Kara Hudut Kapısı’nda teslim oldu

15 Aralık 2018, Cumartesi 17:04 Son Güncelleme:
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Son dakika: Adı mavi listede geçen DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci teslim oldu

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, teslim olan teröristle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Adıyaman ilinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve terör arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur" denildi.

İHA

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