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Son dakika: Adli Tıp Kurumu'ndan Sıla-Ahmet Kural açıklaması

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan, şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki darp soruşturmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bahsi geçen Adli Tıp Kurumu raporu, kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir" denildi

20 Aralık 2018, Perşembe 13:54 Son Güncelleme:
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Son dakika: Adli Tıp Kurumu'ndan Sıla-Ahmet Kural açıklaması

Sıla ile Ahmet Kural arasındaki darp soruşturması dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlandığı öne sürülen raporun gerçeği yasıtmadığı belirtildi.

'KURUMUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANMADI'

Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu Savcılığa gönderildi; raporda görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı bildirildi ifadeleri, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış böyle bir rapor olmadığından gerçekleri yansıtmamaktadır. Adli Tıp Kurumu’ndan söz konusu görüntülere yönelik herhangi bir inceleme talep edilmemiş olup, atıfta bulunulan rapor, kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir" denildi.

DHA


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