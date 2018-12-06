Son dakika! Adliyede güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga

Olay, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiyesi önünde sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan T.B. ve İ.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisi T.B., meslektaşı İ.Ö.'ye silahla ateş ederek yaraladı ve aracıyla bölgeden ayrıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralanan şahıs, çevredekiler tarafından Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli güvenlik görevlisi ise kısa sürede gözaltına alınarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan yaralanan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.