Son dakika! AFAD'dan Çanakkale depremiyle ilgili açıklama
AFAD Deprem Dairesi'nden Çanakkale Ayvacık'ta dün akşam meydana gelen depremle ilgili bir açıklama yapıldı. Bakan Kurum ise depremde meydana gelen hasarla ilgili rakamlar verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün akşam meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale) de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: 6 olarak hesaplanmıştır" denildi.