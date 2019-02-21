Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün akşam meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale) de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: 6 olarak hesaplanmıştır" denildi.



