Türkiye Son dakika: AFAD'dan Manavgat orman yangınına ilişkin açıklama

Son dakika: AFAD'dan Manavgat orman yangınına ilişkin açıklama

Türkiye

Son dakika: AFAD'dan Manavgat orman yangınına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınından 51 vatandaşın etkilendiğini, Sağlık Bakanlığınca bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve bir mobil komuta aracının sevk edildiğini bildirdi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 20:30 Son Güncelleme:
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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

Söndürme çalışmalarında bir uçak, bir İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığı kaydedilen açıklamada, "Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yangından 51 vatandaş etkilendi. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personelin bölgede görevlendirildiği, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin'den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür. Tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir."

AA

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