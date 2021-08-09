Türkiye Son dakika: Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye

Son dakika: Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaştığı video tepkilere neden olan yabancı uyruklu gençle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 23:28 Son Güncelleme:
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Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı yerel ve ulusal haber siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti" şeklindeki haberlerde yer alan videonun tespit edildiği ve görüntüdeki kişinin yabancı uyruklu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada paylaşımın suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varıldığı kaydedildi.

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 216/1. maddesine göre, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA

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