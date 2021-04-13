Türkiye Son dakika: Afganistan barış sürecine ilişkin toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak

Son dakika: Afganistan barış sürecine ilişkin toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak

Türkiye

Son dakika: Afganistan barış sürecine ilişkin toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak

Son dakika haberine göre, Afganistan barış sürecine ilişkin toplantı İstanbul'da düzenlenecek. Toplantı, 24 Nisan-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

13 Nisan 2021, Salı 17:55 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler’in eşdüzenleyiciliğinde, 24 Nisan - 4 Mayıs 2021 tarihleri arasında Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir Konferans tertiplenecektir. Türkiye Konferansa İstanbul’da evsahipliği yapacaktır.

Eşdüzenleyiciler, egemen, bağımsız ve birleşik bir Afganistan’a destek olunması gerektiği görüşünü paylaşmaktadırlar.

Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı’nın temel amacı, adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik olarak Doha’da devam eden Afganlararası müzakerelere hız kazandırmak ve tamamlayıcı bir işlev görmektir.

Konferansa katılım hususu ve toplantıların gündemi Afgan taraflarla kapsamlı istişarelere konu olmuştur. Konferans, Afganistan’ın geleceğine ilişkin ortak bir görüşü yansıtacak kurucu ilkelerin belirlenmesi, siyasi çözüm için yol haritası oluşturulması ve çatışmalara son verilmesi hususlarında müzakereci taraflara yardım sağlamak amaçlarına odaklanacaktır.

Konferansın, tüm tarafların kapsamlı barış, istikrar ve refaha ulaşma yolunda Afganistan halkına verilen desteği yeniden vurgulamaları bağlamında önemli bir fırsat teşkil etmesi, eşdüzenleyicilerin beklentisini oluşturmaktadır.

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