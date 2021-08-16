Siyaset Son dakika: Afganistan ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Son dakika: Afganistan ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Siyaset

Son dakika: Afganistan ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. Ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 16:28 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında yapılan toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı. Afganistan Türk görev kuvveti komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verilen toplantıda konuşan Bakan Akar, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti. Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.


Öte yandan bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık takip edildiği bildirildi.

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