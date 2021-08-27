TBMM Başkanı Şentop, "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapılan terör saldırılarını kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliamı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hakim olacağı günler için dua ediyoruz" dedi.



