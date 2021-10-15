Geçtiğimiz hafta Cuma Namazı saatinde camiye yapılan kanlı saldırının ardından Afganistan yeni bir Bombalı Saldırı haberi ile sarsıldı. Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi.





SALDIRI YİNE NAMAZ SIRASINDA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan Fatımiyye Camisi' Şiilere ait en büyük Cami olarak biliniyor. Saldırı yine namazın kılındığı anda gerçekleştirildi.

EN AZ 30 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Saldırı sonucu en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı .

TALİBAN DOĞRULADI

Taliban hükümetinin içişleri bakanlığı sözcüsü saldırıyı doğrularken , yerel il meclisinin eski bir üyesi olan Nematullah Wafa, patlamanın ağır kayıplara yol açtığını belitti.

GEÇEN CUMA ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kendinde yoğunlaşmıştı.

Geçen hafta Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı DAEŞ üstlenmişti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıda en az 100 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını açıklamıştı.

AA







