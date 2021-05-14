Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide gerçekleşen patlamada en az 12 can kaybı var. Kanlı saldırı, Taliban'ın ilan ettiği Ramazan Bayramı ateşkesi devam ederken düzenlendi.

ABD'nin çekilmeyi başlatmasıyla yeniden bir şiddet sarmalına giren Afganistan'da, başkent Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında patlama oldu.

Polis, saldırıda aralarında imamın da bulunduğu en az 12 kişinin öldüğünü açıkladı. Cami cemaatinden 15 yaralı ise ambulanslarla hastanelere taşındı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü kılınan cuma namazını hedef alan saldırı, Taliban'ın bayram boyunca ilan ettiği ateşkes sırasında gerçekleşti.